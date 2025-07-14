В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности

Я нашел ошибку
Главные новости:
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
каждый пятый житель Самары полностью меняет летний гардероб к сезону
Каждый пятый житель Самары полностью меняет летний гардероб к сезону
В РФ cоздали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций
В РФ cоздали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций
В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)
В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)
В Самаре фонтан на площади Памяти не функционирует по причине отсутствия электроснабжения
В Самаре фонтан на площади Памяти не функционирует по причине отсутствия электроснабжения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.89
-0.01
EUR 91.12
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»
16 июля в самарском зоопарке пройдет День змеи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности

14 июля 2025 13:05
202
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности

В Минпромторге Самарской области состоялась рабочая встреча с ключевыми поставщиками автокомпонентной отрасли. Открыл совещание министр промышленности Самарской области Денис Гурков, подчеркнув важность открытого диалога для обеспечения стабильного и устойчивого развития автомобильной промышленности региона.

Поддержка промышленности Самарской области, в том числе автомобильной отрасли, является приоритетной задачей для Правительства региона.  «Наша задача помогать предприятиям, обеспечивать бесперебойность работы, создавать комфортные условия для сотрудников», – подчеркивает губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность»  Вячеслав Федорищев.

В рамках совещания участники обсудили широкий спектр вопросов, включающих увеличение объемов производства и стабильность поставок, повышение качества продукции, развитие инноваций и локализацию производства, а также оперативное решение текущих проблем.

В Самарской области функционирует более 200 предприятий, связанных с производством автокомпонентов и автомобильной промышленностью в целом. Сегодня автомобильная промышленность региона обеспечивает занятость около 60 тысяч человек и составляет более 20% промышленного производства области.

Перед участниками выступил генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» Андрей Крайнов. Он рассказал, что в планах кластера —  проведение «Дня поставщика «БЕЛДЖИ»» в Тольятти. Среди участников будут не только самарские поставщики, но и «автокомпоненщики» из других регионов России.

Участники совещания выразили уверенность в том, что совместные усилия и конструктивный диалог позволят успешно преодолеть существующие вызовы экономики.  «Совместная работа и открытый диалог позволят нам решить текущие проблемы, оптимизировать логистику, повысить качество и внедрить новые технологии. Правительство региона готово поддерживать развитие автомобильной промышленности и создавать условия для ее устойчивого роста», — подытожил Денис Гурков.

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025, 14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
В числе призеров конкурса - команды из Самары, Новокуйбышевска, Жигулевска и Кинеля. Транспорт
162
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025, 13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
 По данным на 1 июля исполнение расходной части бюджета составило 42,0%, достигнув уровня в 26 миллиардов 565 миллионов рублей. Экономика
197
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
13 июля 2025, 15:52
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
Аэрация воздуха подарит облегчение не только водителям, но и пешеходам! Благоустройство
380
В центре внимания
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025  14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
162
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025  13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
197
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
14 июля 2025  13:05
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
196
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
13 июля 2025  15:52
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
380
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
13 июля 2025  09:30
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
465
Весь список