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В Минэкономразвития России назвали отрасли МСП с максимальным вкладом в достижение национальных целей

26 декабря 2024 18:18
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В Самарской области наибольший вклад в рост доходов обеспечивают МСП в обрабатывающих производствах.

Минэкономразвития России проанализировало долю субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном и отраслевом разрезе в сферах, характеризующихся наибольшей производительностью труда и вкладом в верхнеуровневый показатель национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — реальный рост дохода на одного работника МСП.

В Самарской области наибольший вклад в рост доходов обеспечивают МСП в обрабатывающих производствах - 6,88% (9 201 МСП), в сфере информации и связи - 3,59% (4 794 МСП), в гостиничном бизнесе и общепите - 2,96% (3 957 МСП), и в сельском хозяйстве - 2,06% (2 757 МСП).

«Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами губернатор Вячеслав Федорищев. Для бизнеса мы разрабатываем актуальные меры поддержки, учитывающие сферу деятельности предпринимателей и отвечающие их задачам. Подобрать актуальные инструменты можно на площадках центров «Мой бизнес», действующих в каждом городском округе», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по стране наибольший вклад в реальный рост доходов вносят обрабатывающие производства — 6,76%, предприятия в области информации и связи — 3,92%, предприятия в сфере туризма — 3,33%, в сельском хозяйстве — 2,68%.

При этом за пять лет доходы МСП в обрабатывающих производствах выросли на 91%, в деятельности в области информации и связи — на 94%, в гостиничном бизнесе и общепите — на 185%, в сельском хозяйстве — на 70%.

«Сегодня наибольший рост в экономике происходит в сферах с высокой добавленной стоимостью и высокопроизводительными рабочими местами. Задача, поставленная Президентом России на форуме «Россия зовет!», — расставить приоритеты в мерах поддержки по отраслям с учетом необходимости развития экономики предложения, продолжить донастройку нормативной базы для бизнеса. В том числе с этой целью мы проанализировали отраслевой и региональный разрез сектора МСП», — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По словам замминистра, именно эти отрасли будут одними из драйверов экономического роста. Так, по прогнозам Минэкономразвития России, к 2030 году индекс физического объема валовой добавленной стоимости будет увеличиваться опережающими темпами в следующих отраслях: деятельность гостиниц и предприятий общепита (+44,1%), информация и связь (+43,1%), деятельность профессиональная, научная и техническая (+41,2%), обрабатывающие производства (+30,2%).

Поддержка бизнеса осуществляется Центрами «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

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