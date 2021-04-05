В Кировском районе Самары в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» разместится ТЦ

178

В Кировском районе Самары завершился ремонт кинотеатра «Октябрь». В обновленном здании открыли торговый центр. Его уже могут посетить жители города. Пока большая часть помещений пустует, но, судя по вывескам, в магазине можно будет купить свежие овощи и фрукты.

Кинотеатр «Октябрь» построили в 1954 году рабочие Куйбышевского металлургического завода под руководством его первого директора Павла Петровича Мочалова. Здание возвели, как и обещал министру промышленности СССР Павел Мочалов, в рекордно короткие сроки: за шесть месяцев.

Тем не менее первые посетители оказались не довольны таким вариантом использования помещения. Обновленное здание начали активно обсуждать в сети Интернет.

— Лучше бы его тогда совсем снесли и построили новый ТЦ, раз уж восстанавливать здание по его прямому назначению никто не собирался, чем такие примитивные переделки. Из симпатичного в общем-то здания кинотеатра сделали магазин. Лучше бы кинотеатр восстановили или культурный центр сделали бы в этом здании, оно же для этого предназначено, а не для ларечничества. Вам там на Металлурге ларьков что ли не хватает, — прокомментировал ситуацию один из местных жителей.

Ранее собственники сообщали, что в здании заработает развлекательный центр, но, по всей видимости, от такого варианта использования помещений пришлось отказаться, пишет 63.ру.