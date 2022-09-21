В Госдуму внесли законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга

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В нескольких регионах России могут провести эксперимент по внедрению исламского банкинга, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

"Мы согласовали документ о партнерских финансах — о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Федерации. <…> ЦБ и Минфин поддержали. <…> Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму", — рассказал депутат.

Первыми регионами, где опробуют такую практику, станут Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости / Мария Девахина