В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Госдуме поддержали введение базового дохода для граждан, но с обязательным условием

13 августа 2025 11:50
114
В Госдуме поддержали введение базового дохода для граждан, но с обязательным условием

При обсуждении идеи базового дохода для граждан России необходимо соблюдать принцип справедливости. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

«Поэтому, если это и делать, должен быть соблюден принцип справедливости. Давайте мы поднимем зарплаты бюджетникам, если на это есть ресурсы», — заявил Нилов в беседе с «Лентой.ру».

Он также поддержал меры по дополнительной поддержке нуждающихся и введению минимального дохода, но предупредил о возможном дисбалансе: «В стране 4,5 миллиона человек трудятся за МРОТ и платят налоги. Возникнет ли у них мотивация работать, если соседи получают такую же сумму, не работая?» — отметил он.

Нилов добавил, что выплаты должны быть адресными и не распространяться на обеспеченных граждан — олигархов, высокооплачиваемых чиновников и банкиров. По его словам, необходимо четко определить критерии для получения выплат, чтобы избежать несправедливости и роста иждивенческих настроений.

Ранее Бабаков заявил, что в России может быть введен базовый доход — универсальная выплата для всех граждан. Он отметил, что данная инициатива должна стать основой социальных гарантий. По его словам, у страны есть ресурсы для реализации этого проекта, который может быть осуществлен путем изменения кредитно-денежной политики. Базовый доход предполагает регулярные выплаты всем жителям страны независимо от их занятости и дохода. В настоящее время подобные выплаты не предусмотрены законодательством РФ.

На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
