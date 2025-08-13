В Госдуме поддержали введение базового дохода для граждан, но с обязательным условием

114

При обсуждении идеи базового дохода для граждан России необходимо соблюдать принцип справедливости. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

«Поэтому, если это и делать, должен быть соблюден принцип справедливости. Давайте мы поднимем зарплаты бюджетникам, если на это есть ресурсы», — заявил Нилов в беседе с «Лентой.ру».

Он также поддержал меры по дополнительной поддержке нуждающихся и введению минимального дохода, но предупредил о возможном дисбалансе: «В стране 4,5 миллиона человек трудятся за МРОТ и платят налоги. Возникнет ли у них мотивация работать, если соседи получают такую же сумму, не работая?» — отметил он.

Нилов добавил, что выплаты должны быть адресными и не распространяться на обеспеченных граждан — олигархов, высокооплачиваемых чиновников и банкиров. По его словам, необходимо четко определить критерии для получения выплат, чтобы избежать несправедливости и роста иждивенческих настроений.

Ранее Бабаков заявил, что в России может быть введен базовый доход — универсальная выплата для всех граждан. Он отметил, что данная инициатива должна стать основой социальных гарантий. По его словам, у страны есть ресурсы для реализации этого проекта, который может быть осуществлен путем изменения кредитно-денежной политики. Базовый доход предполагает регулярные выплаты всем жителям страны независимо от их занятости и дохода. В настоящее время подобные выплаты не предусмотрены законодательством РФ.