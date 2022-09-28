В ГД внесли проект об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей

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Правительство России 28 сентября внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году минимального размера труда (МРОТ) в размере 16 242 рублей. Информация о проекте доступна в электронной базе данных, пишут "Известия".

«С 1 января 2023 г. предлагается установить МРОТ в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечается в документе, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4% и его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%.

22 сентября Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.

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