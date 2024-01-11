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В Эквадоре рассказали о влиянии беспорядков на экспорт бананов в Россию

11 января 2024 09:08
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В Эквадоре рассказали о влиянии беспорядков на экспорт бананов в Россию

 

Обострение ситуации в сфере общественной безопасности в Эквадоре не вызвало перебоев в поставках бананов в Россию, сообщил исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов южноамериканской республики Ричард Саласар.

Экспорт бананов на российский и другие рынки осуществляется в нормальном режиме, возникшие ранее логистические трудности преодолены, рассказал Саласар, передает ТАСС.

Он отметил, что «наиболее сложный период уже пройден», и в скором времени власти восстановят контроль во всех городах, которые затронули беспорядки.

Ранее посольство России рекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в связи с активностью организованных преступных группировок, пишет Взгляд.

Фото: pxhere.com

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