в 2025 году спрос бизнеса на подработку в общепите вырос вдвое

Аналитики Авито Подработки изучили данные за 2025 год и выяснили, как изменился рынок частичной занятости в сфере общественного питания. По сравнению с прошлым годом, в 2025 бизнес в общепите предлагал подработку в 2 раза чаще (+100%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 36 787 руб/мес за неполную занятость.

Наиболее востребованной специальностью в общепите оказался повар-кассир: в 2025 на частичную занятость их искали более чем в 2 раза чаще (+108%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 36 733 руб/мес за частичную занятость.

Чаще требовались временные специалисты на позиции бариста — количество предложений частичной занятости для них выросло на 75%, в среднем на таких позициях можно было рассчитывать на 23 950 руб/мес.

Интерес к подработке в общепите растет и со стороны самих исполнителей: за 2025 год число откликов на такие позиции увеличилось почти в 2 раза (+95%). Особенно заметно вырос интерес к подработке поваром-кассиром (+107%) и пиццамейкером (+55%).