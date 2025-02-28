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В 2025 году доля европейских брендов при открытии магазинов увеличится до 50%

28 февраля 2025 10:59
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В 2025 году доля европейских брендов при открытии магазинов увеличится до 50%

По итогам 2025 года доля европейских брендов в общем количестве магазинных открытий увеличится в два раза – до 50%, пишет "Коммерсант".

В текущем году ожидается открытие 12 европейских марок. Для сравнения: в 2024 году их было всего семь. Пока что не раскрывается, какие именно бренды планируют свое открытие в РФ. Уточняется, что 79% из них из модной сферы.

Одна из проблем для западных марок – это дефицит качественных площадей в РФ, считает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова. Поэтому при возвращении они в первую очередь будут обращать внимание на помещения в знаковых торговых центрах. Но доля свободных площадей в той же Москве снизилась до допандемийного уровня и находится на отметке в 8%.

"Тем не менее многие западные бренды, хотя и рассматривают возможность вернуться на российский рынок, занимают выжидательную позицию, так как геополитическая ситуация остается неопределенной", – пишет "Коммерсант" со ссылкой на CORE.XP.

С другой стороны российский потребитель сейчас активно переориентировался на локальные бренды и будет готов вернуться к международным маркам только при условии высокого качества их продукции и гибкой ценовой политики.

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