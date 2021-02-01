Участники региональной стажировки в Самарской области представили предложения по реализации национальных проектов

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29 января 2021 года состоялось подведение итогов региональной стажировки участников образовательной программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров РАНХиГС. Участники программы представили разработанные в ходе стажировки проекты первому вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову.

Напомним, что программа развития федерального резерва управленческих кадров реализуется с 2010 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. С 27 по 30 января 2021 года в нашем регионе проходит региональная стажировка представителей высшего уровня резерва управленческих кадров, участвующих в реализации национальных проектов «Культура» и «Демография». Самарская область представила гостям из Москвы, Астраханской, Калужской областей и Республики Алтай опыт реализации этих национальных проектов на своей территории.

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова резервистов приветствовал председатель областного Правительства Виктор Кудряшов: «Я надеюсь, что эти несколько дней стажировки были для вас достаточно напряженными, полезными и эффективными. С выбранными темами вы попали в точку, они созвучны направлениям, над которыми сейчас в Самарской области мы активно работаем. Очень рассчитываем получить пользу от ваших предложений».

Директор центра Сопричастного стратегирования Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ирина Грачева отметила высокий профессиональный уровень сотрудников Правительства Самарской области и поблагодарила регион за теплый прием и готовность передавать накопленный опыт.

В процессе обучения участники разработали проектные решения, направленные на совершенствование национальных проектов. В их основе инициативы, которые уже реализуются в Самарской области. Так, например, темой для группы «Культура» стал проект «Частные инвестиции в вечные ценности». Перед началом работы Дмитрий Азаров поставил перед участниками образовательной программы задачу сделать акцент, в том числе, на теме применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Для Самарской области развитие общественной инфраструктуры с использованием механизмов ГЧП является важнейшим приоритетом. В рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства по итогам 2019 года наш регион занял первое место, набрав максимальное количество (98,7) баллов. «Частные инвестиции в объекты культуры, объекты культурного наследия постоянно находятся в фокусе внимания Правительства области. В этом году мы начнем воплощение в жизнь несколько крупнейших проектов, ведется работа с потенциальными партнерами», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Основная идея разработанного резервистами проекта «Частные инвестиции в вечные ценности» заключается в создании условий для механизма привлечения частных инвестиций в развитие и восстановление объектов культуры. Его реализация позволит учесть интересы различных сторон. Это создание благоприятных условий для творчества, реализации потенциала молодых талантов, улучшение условий труда работников культуры. Для частных инвесторов появятся дополнительные возможности для инвестирования и развития своего бизнеса.

Важно, что опыт реализации национальных проектов на территории Самарской области ляжет в основу лучших практик реализации национальных проектов в стране и может быть масштабирован на другие регионы.