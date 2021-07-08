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У жителей Самарской области есть возможность повысить квалификацию или получить новую профессию

8 июля 2021 13:37
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У жителей Самарской области есть возможность повысить свою квалификацию или получить новую профессию

Жители Самарской области могут приобрести новые знания, компетенции и навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Такую возможность дает программа организации профессионального обучения и дополнительного образования, которая реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Так, на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), которая является одним из операторов нацпроекта «Демография», проходит обучение по управлению персоналом. Это направление выбирают, в основном, женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, а также граждане в возрасте 50-ти лет и старше. 

Вопросы сохранения занятости и трудоустройства граждан - важные направления стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что каждому нуждающемуся человеку необходимо оказывать адресную поддержку. «Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах», - отметил Губернатора в своем Послании.  

Жизненный успех каждого человека зависит от того, что он умеет: какую профессию выбирает, какие задачи способен решать. А успех предприятия зависит от квалификации его персонала, от мастерства и мотивации работников. И в этой связи возрастает роль специалистов, работающих с кадрами. Это понимают и участницы нацпроекта, выбравшие для себя такое направление обучения как управление персоналом. Кто-то из них уже работал в этой сфере, но теперь видит необходимость повысить квалификацию, расширить компетенции или обновить знания после декретного отпуска. Кто-то пришел, чтобы освоить совершенно новую для себя специальность.

Светлана Киргизова узнала о возможности повышения квалификации в центре занятости населения. «Очень полезная программа, - отмечает она, - я работаю в небольшой организации, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, и планирую, когда выйду, применить полученные здесь знания на практике».

 «Обучение включает 8 модулей, - рассказывает ведущий научный сотрудник Самарского филиала РАНХиГС Вадим Комаров, - делаем акцент на новые подходы к управлению человеческим персоналом, к кадровой политике организации, к мотивации и развитию сотрудников. Безусловно, уделяем внимание работе с документацией и нововведениям в трудовом законодательстве. Обязательно проводим тестирование и даем самостоятельную работу».

Для обучения можно выбрать любое направление, востребованное в регионе. С перечнем предлагаемых направлений профобучения и дополнительного профессионального образования можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на портале «Работа в России» по ссылке -  https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment

Обучение проводится на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Учиться можно и дистанционно, если это предусмотрено для конкретной программы.

В 2021 году пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование могут следующие категории граждан: тот, кто ищет работу и обратился в органы службы занятости, включая безработных граждан, люди в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Обучение организуют три оператора: АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

 

Теги: Акценты повышение квалификации профобучение

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