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Турция приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило в понедельник министерство торговли страны.

"В координации с министерством сельского и лесного хозяйства минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - сообщило ведомство в пресс-релизе.

Министерство отметило, что речь идет о заморозках в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны. При необходимости решение будет отменено.

Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины - на них приходится 70% экспорта. Следом за ними идут апельсины (15%).

Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов, пишет РИА Новости.