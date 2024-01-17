Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими

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Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой. Турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими. Ситуация, по данным источников “Ъ”, начала осложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря указа президента США о вторичных санкциях — в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. Участники рынка утверждают, что аналогичные проблемы, хотя и в меньших масштабах, уже начали возникать с китайскими банками.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций, рассказали источники “Ъ” на финансовом рынке и подтвердили участники внешней торговли. Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Один из источников “Ъ” уточняет, что «есть исключения — например, в отношении дочерних иностранных банков в России».

Один из собеседников “Ъ” говорит, что сложности возникли давно, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки. Среди крупных участников расчетов с РФ источники “Ъ” называют Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах — отдельные банки принимали платежи в рублях.