Банк России опубликовал аналитику за сентябрь по всем регионам страны. Аналитики выяснили, что цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу, пишет 63.ру.

«Годовая инфляция в регионе повысилась и составила 9,86%. Это выше, чем в целом по стране (7,98%)», — сообщили эксперты Банка России.

В сентябре сильнее всего выросли цены на непродовольственные товары, но продукты питания также подорожали. Что говорят по этому поводу аналитики Банка России:

«В предыдущие семь месяцев наблюдалось снижение цен на куриные яйца. Но в сентябре их стоимость выросла. Предприятия начали перекладывать возросшие издержки в цены, чтобы поддерживать рентабельность производства. В целом же за год яйца заметно подешевели — на 21,61%. Подорожал сыр. Причина — рост затрат производителей на оплату труда персонала, упаковку и логистику. Высокий спрос позволял компаниям перекладывать растущие издержки в цены. За год продукт подорожал существенно — на 18,81%. Выросли цены на мясопродукты, в том числе на отдельные виды мяса. Причина — возросшие расходы на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования. За год мясная продукция стала дороже на 12,64%. Зато овощи и фрукты продолжили дешеветь, потому что на прилавки поступил новый урожай. В сентябре заметно снизились цены на морковь, лук, свеклу, картофель, капусту, яблоки и груши. Но по сравнению с сентябрем прошлого года цены на плодоовощную продукцию выросли на 5,90%», — объяснили аналитики.

Сильнее всего за год подорожали рыбопродукты — на 22,1%

Также в Самарской области подорожали непродовольственные товары. Заметнее всего — топливо.

«Объемы производства снизились в связи с ремонтом ряда нефтеперерабатывающих заводов, и цены на оптовом рынке выросли. При этом спрос на топливо в сентябре оставался высоким, в том числе из-за проведения полевых работ. Накопленный за 12 месяцев прирост цен на топливо составил 16,43%», — отметили аналитики Банка России.

Также более весомый удар по бюджету стала наносить покупка иностранного автомобиля.

«В сентябре спрос на них увеличился в преддверии введения новых правил расчета утильсбора на ввозимые в страну иномарки. Также повлияло и некоторое улучшение условий автокредитования. Но по сравнению с сентябрем прошлого года новые иномарки подешевели на 2,82%, а машины зарубежных производителей с пробегом подорожали умеренно − на 3,58%», — отметили в Банке России.

В сентябре выросла в цене электроника, но подешевели телевизоры (на 9,43%), компьютерные мониторы (на 3,60%) и ноутбуки (на 1,64%). Эти товары стоили даже меньше, чем даже год назад.

«За год услуги и продукты питания прибавили в цене больше, чем потребительская корзина в целом, а непродовольственные товары — заметно меньше», — добавили аналитики.

Дороже стало сходить в кино или театры. За последний год цены повысились на 18,98%. Отдых за границей тоже подорожал. Сильнее всего это ощутили те, кто покупал путевки в ОАЭ и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

«Это связано как с ослаблением рубля, так и традиционным для осени ростом популярности отдыха на более теплых зарубежных курортах. В течение года цены на услуги зарубежного туризма менялись часто и сильно, а в целом за год такие услуги подешевели на 0,34%», — отметили представители Банка России.

Зато путешествия по России продолжили оставаться доступными. В межсезонье подешевели путевки в местные санатории и дома отдыха, экскурсионные туры, а также отдых на Черноморском побережье России.

Как отметили аналитики, в сентябре цены в Самарской области росли сильнее, чем в целом по России. На то есть веская причина.

«Во многом это произошло из-за более существенного подорожания моторного топлива. Заводы области снизили отгрузку нефтепродуктов в связи с ремонтом части мощностей, поэтому текущее удорожание автомобильного бензина и дизельного топлива оказалось более заметным», — разъяснили аналитики Банка России.

Вообще годовая инфляция в регионе ускорилась и осталась выше, чем в целом по России.

«Рост цен на услуги в регионе за 12 месяцев также был выше, но на отдельные категории услуг с высокой долей в потреблении (услуги ЖКХ и пассажирского транспорта) цены повысились меньше, чем в целом по стране», — доложили эксперты Банка России, опираясь на данные Росстата.

Также высокая инфляция наблюдается в следующих регионах страны:

в Тамбовской области — 10,07%;

в Кировской области — 9,86% (также, как в нашем регионе);

в Вологодской области — 10,01%;

в Республике Чувашия — 10,17%;

в Севастополе — 10,91%;

в Республике Бурятия — 10,42%;

в Республике Крым — 10,38%;

в Калининградской области — 9,97%.

Получается, что Самарская область вошла в десятку регионов с самой высокой инфляцией в стране и делит восьмое место с Кировской областью.