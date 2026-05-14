Цены на морепродукты взлетели в России

Российские рестораны и сети общественного питания столкнулись с резким ростом цен на морепродукты в первой половине 2026 года. Об этом рассказал совладелец сети «Честная рыба» Ян Дмитренко и другие эксперты.

Подорожали как отечественные, так и импортные позиции — кальмары, креветки, треска, мидии. Закупочная стоимость кальмара и северной креветки выросла примерно на 10% год к году, филе трески — на 20%, а чилийских мидий — на 40%, рассказал «Известиям» Ян Дмитренко.

Нерест и шторма в открытых водах привели к сокращению предложения при сохраняющемся спросе, заявил основатель франчайзинговых заведений «Мясо & рыба», председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов. Исполнительный директор сети суши-баров «Моккано» Марина Котвицкая подтвердила, что в первом квартале 2026 года стоимость морепродуктов и рыбы выросла в среднем на 10–20%. По ее словам, даже при неизменном спросе сокращение предложения ведёт к повышению цен.