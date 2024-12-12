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Цены на долгосрочную аренду квартир в Самаре снизились на 6%

12 декабря 2024 12:10
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цены на долгосрочную аренду квартир в Самаре снизились на 6%

По сравнению с октябрем 2024 года цены на долгосрочную аренду снизились в 22 городах России. Самое заметное снижение цен на долгосрочную аренду жилья среди городов исследования зафиксировано в Волгограде, Калининграде, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги ноября 2024 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России. По сравнению с октябрем текущего года предложение выросло на 5%. Выбор однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир увеличился на 6%, количество студий выросло на 3%. Относительно ноября 2023 года предложение квартир на рынке долгосрочной аренды в России выросло на 31%. Сильнее всего год к году увеличилось предложение студий (+47%) и однокомнатных квартир (+37%).

Среди городов, попавших в исследование платформы, за месяц наиболее заметно выросло предложение в Барнауле (+20%), Ставрополе (+19%), Смоленске (+17%), Красноярске (+14%), а также в Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Челябинске ( +13% в каждом городе). В Москве выбор увеличился на 7%, в Самаре на 12%. Информация по другим городам представлена в таблице 2.

Стоимость аренды жилья по сравнению с октябрем 2024 года снизилась на 6% и составила 33 тысячи рублей в месяц. Аренда стала доступнее в 22 из 40 городов России. Наибольшее снижение средней стоимости зафиксировано в Волгограде (-10%), Калининграде и Новосибирске (-9% в обоих), Саратове и Нижнем Новгороде (-8% в обоих), Твери, Санкт-Петербурге, Томске и Барнауле (-7% в каждом), Самаре, Улан-Удэ и Красноярске (-6% в каждом). В Москве аренда за месяц подешевела на 4%, в Казани –- на 3%. Подробнее — в таблице 2. 

По итогам ноября 2024 года дешевле всего снять квартиру можно было в Брянске (18 тысяч рублей), Саратове, Смоленске, Ульяновске, Иванове, Ярославле и Калуге (по 23 тысячи рублей в каждом). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (80 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурге (40 тысяч рублей в месяц), Казани (39 тысяч рублей) и Сочи (38 тысяч рублей). Отдельно в Самаре аренда жилья обходится в 30 тысяч рублей в месяц. Информация по стоимости аренды однокомнатных квартир представлена на графике, средние цены в других городах — в таблице 2.

Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья увеличился на 6% относительно прошлого года. По сравнению с ноябрем 2023 года россияне стали чаще интересоваться студиями (+11%) и трехкомнатными квартирами (+9%). Среди городов исследования самая заметная динамика спроса — в Грозном и Кирове (+20% в каждом), Томске и Ижевске (+19% в обоих), Смоленске (+16%), Кемерове и Калининграде (+12% в каждом), Брянске (+11%) и Краснодаре (+10%). Отдельно в Самаре спрос на аренду жилья вырос на 3% по сравнению с прошлым годом.

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