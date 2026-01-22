ЦБ РФ: инфляция в России за 2025 год составила 5,6%

Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года. Это следует из материалов Банка России.

Как отмечается в материалах, она составила 5,6%. При этом годовая инфляция в декабре опустилась до минимума с августа 2023 года, показав значение в 5,59%. Это минимальный прирост цен за календарный год после 2020 год. В тот период инфляция составляла 4,9%, пишет КП.

«Текущий уровень заметно ниже среднегодовых приростов за 5 последних лет, однако он все же еще выше целевого уровня», — подчеркнул регулятор.