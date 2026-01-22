Я нашел ошибку
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
Россияне купили свыше 1,5 млн смартфонов в подарок на Новый год

118
Россияне купили свыше 1,5 млн смартфонов в подарок на Новый год

Более 1,5 млн россиян получили смартфоны на Android в подарок за две недели новогодних праздников, по данным магазина приложений RuStore по активации устройств.

Samsung возглавил рейтинг самых популярных подарков

Чаще всего в подарок пользователи получали смартфоны Samsung – доля бренда составила 18%. В тройку лидеров входят Redmi (11%) и Poco (9%). Далее следуют Realme (8,5%), Tecno (8%), Honor (7%), Xiaomi (6,5%) и Huawei (5%).

Средний чек, основываясь на открытых данных по стоимости устройств, за смартфон составил 19 188 рублей. При этом россияне активировали как бюджетные модели Xiaomi Redmi A3x за 6 000 рублей, так и премиальные флагманы Samsung Galaxy S25 Ultra за 120 000 рублей.

Финансовые приложения и мессенджеры — первое, что устанавливают на новые устройства

Сразу после первого включения владельцы новых смартфонов в первую очередь загружали банковские приложения. Лидером по загрузкам в RuStore стал «Сбербанк Онлайн». Следом идут мессенджеры и социальные сети, например, MAX и «ВКонтакте», маркетплейсы и сервисы для автомобилистов. Также в топ в январе вошли приложения   доставки продуктов — «Лента» и «Пятерочка».

Среди развлекательных приложений в январе популярностью пользовались конструктор аватаров Avatarro, игра Tanks Blitz, каталог караоке-минусов StarMaker, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и сервис VK Видео.

«Интересно, что многие пользователи не стали дожидаться самого праздника: пик активации новых устройств пришелся на период с 27 по 30 декабря. Пользователи заранее настраивают смартфон, переносят данные и устанавливают базовый набор приложений, чтобы в праздники не тратить на это время», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
161
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
366
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
358
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
360
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
359
Весь список