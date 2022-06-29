ЦБ: Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных рейтинговых агентств и экспертов 

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Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов. Об этом 29 июня заявил первый заместитель председателя Банка России (ЦБ) Владимир Чистюхин, пишут "Известия".

«Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По словам зампреда ЦБ, «слом традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, к которому приложили руку как раз иностранные власти, повысил риски того, что любые действия, самые добросовестные, российских предпринимателей, властей, направленные на исполнение своих обязательств, могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорным условиям».

Кроме того, он сообщил, что ЦБ не готовит иски по поводу блокировки активов и введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

«Надо понимать, что Банк России находится под санкциями и мы не имеем физической возможности взаимодействовать с судебными системами недружественных иностранных государств», — пояснил Чистюхин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков