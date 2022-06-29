Я нашел ошибку
Главные новости:
Композиция называется "Каждому свое".
Премьера новой песни Юрия Шатунова состоялась на следующий день после его похорон
"Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — заявил первый заместитель председателя Банка России (ЦБ) Владимир Чистюхин.
ЦБ: Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных рейтинговых агентств и экспертов 
Штрафы планируется выписывать тем, кто выбрасывает мусор из машины на дорогу или обочину.
Госдума приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля
Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 570 жителей села.
В селе Красные Ключи продолжается возведение нового ФАПа
Александр Муравец - главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Александр Муравец: "Употребление алкоголя негативно влияет на все органы и системы нашего организма"
Завтра «Крылья» проведут товарищеский матч с «Акроном», после чего завершат программу казанского сбора.
«Крылья Советов» провели заключительную тренировку в Казани
Проводится доследственная проверка.
В Промышленном районе 4-летний ребенок получил травму грудной клетки в детском саду
Специалисты напомнили владельцам частных домов о том, что в регионе действует особый противопожарный режим, который обязывает строго соблюдать требования пожарной безопасности.
В Железнодорожном районе Самары прошел рейд по предупреждению пожаров в частном секторе
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ЦБ: Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных рейтинговых агентств и экспертов 

29 июня 2022 22:11
133
"Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — заявил первый заместитель председателя Банка России (ЦБ) Владимир Чистюхин.

Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов. Об этом 29 июня заявил первый заместитель председателя Банка России (ЦБ) Владимир Чистюхин, пишут "Известия".

«Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По словам зампреда ЦБ, «слом традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, к которому приложили руку как раз иностранные власти, повысил риски того, что любые действия, самые добросовестные, российских предпринимателей, властей, направленные на исполнение своих обязательств, могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорным условиям».

Кроме того, он сообщил, что ЦБ не готовит иски по поводу блокировки активов и введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

«Надо понимать, что Банк России находится под санкциями и мы не имеем физической возможности взаимодействовать с судебными системами недружественных иностранных государств», — пояснил Чистюхин.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
232
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
248
Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров.
29 июня 2022  17:16
Поставки оборудования и техники, подготовка кадров и локализация производств в СО: Дмитрий Азаров провел переговоры с руководителями белорусских компаний
525
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
29 июня 2022  12:44
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
298
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
29 июня 2022  10:57
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
291
Весь список