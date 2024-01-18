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Треть импортных китайских автомобилей не распроданы

18 января 2024 13:58
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Треть импортных китайских автомобилей не распроданы

На российских складах к январю накопились непроданные остатки – около трети китайских легковых автомобилей, импортированных в Россию из Китая в прошлом году, подсчитало "Открытие Авто". 

Сейчас в январе традиционный спад продаж из-за длинных праздников и морозов. Поэтому возможны скидки. В декабре было продано больше всего машин за все месяцы 2023 года – 128,9 тысячи проданных автомобилей.

В январе ожидается продажа 60-65 тысяч машин, сообщили в "Открытие Авто".

Продажи легковых автомобилей в РФ за 2023 год выросли на 69% до 1,059 млн штук, сообщил ранее "Автостат". По данным Минпромторга РФ, в 2023 году продано 1,056 машин. Это лучше прогнозов. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году могут вырасти еще на 18%, прогнозирует "Автостат".

Около трети продаж в 2023 году пришлось на Lada (324,446 тыс. машин). Годом ранее ее доля на рынке была 28%.

Далее в списке популярных брендов закрепились китайские марки – Chery, Haval, Geely, Changan, EXEED и OMODA. Лидером моделей остается Lada Granta. На втором месте еще одна модель "АвтоВАЗа" – Lada Vesta. Далее расположились Haval Jolion, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 PRO Max.

По оценке ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), за 2023 год продажи автомобилей на российском рынке распределились следующим образом: доля российских машин составит 55% (440 тысяч штук), 32% (250 тысяч штук) придется на новые легковые автомобили китайских марок, а оставшиеся 13% (100 тысяч штук) займут иномарки, ввезенные по параллельному импорту.

Таким образом, китайские машины могут занять более трети авторынка России, хотя в 2022 году доля продаж китайских автобрендов составляла только 18%, пишет Смотрим.

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