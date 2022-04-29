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Тольяттинский завод «Феррони» запустил свое производство фурнитуры, литье пластика и алюминия

29 апреля 2022 18:33
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Завод «Феррони-Тольятти» изготавливает двери, которые пользуются популярностью не только в России, но и за ее пределами.

Тольяттинский завод «Феррони» по выпуску входных дверей за короткое время смог отказаться почти от половины импортных комплектующих и заменить их своими собственными. На западные санкции предприятие ответило полной локализацией производства. Глубина импортозамещения по производству уже составляет около 80%, через два – три месяца компания планирует добиться 100%.

В сентябре прошлого года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт самому крупному в России и в Европе производству металлических дверей – в Тольятти начал работу завод «Феррони». Масштабный инвестиционный проект был реализован на территории бывшего завода «АвтоВАЗагрегат», фактически не функционирующего с 2015 года. Сейчас здесь трудятся почти 2 тысячи человек.

Завод «Феррони-Тольятти» изготавливает двери, которые пользуются популярностью не только в России, но и за ее пределами. По итогам прошлого года на экспорт отправили 300 тысяч дверей.

За полтора месяца новых экономических условий предприятие нашло замену импортной дверной фурнитуре - начали выпускать свою, а сейчас выстраивают и другие процессы, например, литье алюминия и пластика. «Мы производим замки, но наша задача производить и ночные задвижки, и накладки, и ручки. Наш следующий шаг – глазок. Также сейчас в запуске проект по электронным системам доступа», - рассказал Александр Лаптев, директор ООО «Феррони-Тольятти».

Сейчас тольяттинский завод - резидент Территории опережающего социально-экономического развития. В прошлом году предприятие и Фонд «Сколково» подписали соглашение о создании центра научных исследований и опытно-конструкторских работ в технопарке «Жигулевская долина», чтобы совместно генерировать инновационные идеи и поставлять на отечественный рынок высококачественную продукцию.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, ситуация по всем направлениям экономической, хозяйственной, финансовой деятельности региона сегодня находится на особом контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Мы готовы в ручном режиме сопровождать каждый проект, вместе с инвесторами искать новые пути выхода из сложившейся ситуации и помогать предпринимателям по любым вопросам», - подчеркнул министр.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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