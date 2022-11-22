Тольяттинская компания «ВИП-УНИВЕРСАЛ» успешно внедрила инструменты бережливого производства

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В рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ООО «ВИП-УНИВЕРСАЛ» успешно внедрило на своем производстве инструменты бережливого производства.

Совместно с сотрудниками Регионального центра компетенций (РЦК) на протяжении полугода на предприятии оптимизировали поток ключевого продукта, которым является процесс окраски автомобильных деталей для рынка запасных частей катафорезным грунтом.

Катафорезное покрытие-основная защита кузовных автозапчастей от коррозии. Компания «ВИП-УНИВЕРСАЛ» является едва ли не единственным производителем данной услуги в России.

Компания делает электростатическое нанесение катафорезного грунта на кузовные детали для запчастей автомобилей ЛАДА. Преимуществами такого покрытия, кроме высокой коррозионной стойкости, являются высокая сопротивляемость к сколам и истиранию, а также высокое качество финишной окраски эмалью изделий, прошедших катафорезное покрытие.

Детали, произведенные на предприятии, не теряют потребительских качеств при хранении и не требует удаления или матирования при их последующей окраске. При этом контроль качества процесса окраски осуществляется инструментальными методами с привлечением компетенций сотрудников Управления лабораторно-испытательных работ АВТОВАЗа.

Благодаря реализации пилотного проекта «ВИП-УНИВЕСАЛ» получило ощутимые результаты. Так, время протекания процесса уменьшилось на 16%. На 65% сократились и запасы в потоке пилотного участка. При этом существенно выросла выработка. Увеличение выработки при одновременном снижении запасов и затраченного времени, несомненно, скажется положительным образом на росте эффективности производства «ВИП-Универсал».

– Благодаря оптимизации хранения деталей на складе, перепланировке производственного участка и переносу упаковочного материала мы получили видимый эффект", – прокомментировал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Управленческой командой Правительства Самарской области и главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях Самарской области. За период реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» в Самарской области 142 предприятия вошли в число участников. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства планируется вовлечь 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

В настоящий момент инструментам бережливого производства обучено более двух тысяч сотрудников на 108 предприятиях. По всем организациям достигнут положительный эффект. Так, снижение объемов незавершенного производства составило в среднем 48%, сокращение времени протекания процессов составило в среднем 51%, что безусловно способствует росту производительности труда на предприятиях.

Как прокомментировали в министерстве промышленности и торговли Самарской области, безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

Для того, чтобы стать участниками национального проекта «Производительность труда» необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте Федерального центра компетенций (http://производительность.рф).

Фото: пресс-служба правительства СО