Тольяттинская компания «ВИП-УНИВЕРСАЛ» успешно внедрила инструменты бережливого производства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в Самаре прошло заседание координационного совета по развитию детско-юношеского спорта.
Большинство спортивных организаций региона получили лицензию в рамках реализации закона о гармонизации
Избыточный вес в период беременности — фактор риска развития серьезных осложнений у матери и плода.
Врач Наталья Любицкая: женщины в период беременности особенно подвержены риску переедания
По итогам года, в эксплуатацию ввели 92 объекта, протяженностью 318,52 км автомобильных дорог.
В Самарской области перевыполнили план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков встретились с воспитанниками нескольких социально-реабилитационных центров региона.
В Самарской области полицейские особое внимание уделяют работе с несовершеннолетними
В октябре ЦСС объявил о создании Экспертного совета и начале публичного отбора кандидатов. До 1 ноября проходил отборочный этап подачи анкет кандидатов.
Самарский врач и общественник Александр Муравец вошел в состав Экспертного совета при Центральном совете сторонников партии «Единая Россия»
По словам разработчиков, промышленные образцы батарей нового типа - с переключаемым напряжением.
Самарский политех работает над созданием аккумуляторного инструмента нового поколения
В этот день сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и представители общественности сдали около 5 литров крови.
Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в акции «Капля жизни - Своих не бросаем»
В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми.
Социальный рост: Бюджет 2023-2025 принят в основном чтении с поправками «Единой России»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.74
0.37
EUR 62.12
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» пройдут бизнес-выходные для самозанятых
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тольяттинская компания «ВИП-УНИВЕРСАЛ» успешно внедрила инструменты бережливого производства

22 ноября 2022 16:35
112
Так, время протекания процесса уменьшилось на 16%. На 65% сократились и запасы в потоке пилотного участка.

В рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ООО «ВИП-УНИВЕРСАЛ» успешно внедрило на своем производстве инструменты бережливого производства.

Совместно с сотрудниками Регионального центра компетенций (РЦК) на протяжении полугода на предприятии оптимизировали поток ключевого продукта, которым является процесс окраски автомобильных деталей для рынка запасных частей катафорезным грунтом.

Катафорезное покрытие-основная защита кузовных автозапчастей от коррозии. Компания «ВИП-УНИВЕРСАЛ» является едва ли не единственным производителем данной услуги в России.

Компания делает электростатическое нанесение катафорезного грунта на кузовные детали для запчастей автомобилей ЛАДА. Преимуществами такого покрытия, кроме высокой коррозионной стойкости, являются высокая сопротивляемость к сколам и истиранию, а также высокое качество финишной окраски эмалью изделий, прошедших катафорезное покрытие.

Детали, произведенные на предприятии, не теряют потребительских качеств при хранении и не требует удаления или матирования при их последующей окраске. При этом контроль качества процесса окраски осуществляется инструментальными методами с привлечением компетенций сотрудников Управления лабораторно-испытательных работ АВТОВАЗа.

Благодаря реализации пилотного проекта «ВИП-УНИВЕСАЛ» получило ощутимые результаты. Так, время протекания процесса уменьшилось на 16%. На 65% сократились и запасы в потоке пилотного участка. При этом существенно выросла выработка. Увеличение выработки при одновременном снижении запасов и затраченного времени, несомненно, скажется положительным образом на росте эффективности производства «ВИП-Универсал».

– Благодаря оптимизации хранения деталей на складе, перепланировке производственного участка и переносу упаковочного материала мы получили видимый эффект", – прокомментировал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Управленческой командой Правительства Самарской области и главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях Самарской области. За период реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» в Самарской области 142 предприятия вошли в число участников. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства планируется вовлечь 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

В настоящий момент инструментам бережливого производства обучено более двух тысяч сотрудников на 108 предприятиях. По всем организациям достигнут положительный эффект. Так, снижение объемов незавершенного производства составило в среднем 48%, сокращение времени протекания процессов составило в среднем 51%, что безусловно способствует росту производительности труда на предприятиях.

Как прокомментировали в министерстве промышленности и торговли Самарской области, безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

Для того, чтобы стать участниками национального проекта «Производительность труда» необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте Федерального центра компетенций (http://производительность.рф).

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.
22 ноября 2022  16:17
Исполнение бюджетных обязательств и помощь семьям военнослужащих обсудили на совещании в Правительстве региона
160
Глава региона отметил, что отношения Самарской области и Узбекистана развиваются динамично. Рост внешнеторгового оборота растет ежегодно.
22 ноября 2022  15:54
Главные итоги визита делегации Наманганской области Республики Узбекистан в Самарскую область
138
Самарская область и Наманганская область Республики Узбекистан: точки развития сотрудничества определены
22 ноября 2022  13:51
Самарская область и Наманганская область Республики Узбекистан: точки развития сотрудничества определены
219
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
22 ноября 2022  11:59
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
189
Мэрия ввела особый режим в Самаре
22 ноября 2022  10:36
Мэрия введет особый режим в Самаре
1025
Весь список