Главные новости:
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
При пожаре погиб хозяин дома.
В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
Смертельное ДТП: на федеральной дороге в районе поселка Старый Буян столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора»
Из-за падения дебета на водозаборной скважине. 
В поселке Черноречье без воды остались 202 частных жилых дома
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Приходите на набережную.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.
17 августа состоится Самарский международный марафон
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака

11 августа 2025 19:03
167
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.

Одно из крупнейших химических предприятий России — «Тольяттиазот» -успешно завершило пилотный этап внедрения практик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда».  Мероприятия реализованы при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда и министерства промышленности и торговли Самарской области.

Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны. Специалисты предприятия совместно с экспертами РЦК провели детальный анализ существующих технологий, выявили узкие места и предложили комплекс мер для повышения эффективности процесса. В результате средний цикл налива аммиака сократился на 15,5%, а время на операции с участием операторов уменьшилось на 22,8%. Также на 40% снизилось число операторов, задействованных в процессе налива аммиака, а высвобожденный персонал направлен на выполнение иных производственных задач в цехе.

Подобные улучшении были достигнуты благодаря внедрению средств малой механизации, повышению эффективности использования оборудования, стандартизации процесса и оптимизации распределения персонала.

«Мы уделяем особое внимание внедрению современных подходов к управлению производственными процессами. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» дало нам возможность системно проанализировать ключевые процессы и найти пути их оптимизации. Результаты пилотного проекта свидетельствуют о том, что даже небольшие изменения могут иметь значительное влияние на эффективность», — отмечает главный инженер АО «Тольяттиазот» Андрей Кургин.

Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направлен на повышение эффективности российских предприятий за счёт внедрения передовых методов управления, оптимизации производственных процессов и развития компетенций персонала. Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений. Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым поставлена задача усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность методик повышения производительности труда для местных компаний.

«Сокращение циклов, снижение затрат и повышение качества — это реальные показатели, которые демонстрируют пользу от участия в программе. Мы видим, что такие преобразования не только увеличивают конкурентоспособность компаний, но и создают дополнительные возможности для развития региона» — говорит глава регионального Минпромторга Денис Гурков.

 

Фото:  министерство промышленности и торговли Самарской области

Теги: Тольятти

Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
103
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
234
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
254
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
240
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
546
