«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака

Одно из крупнейших химических предприятий России — «Тольяттиазот» -успешно завершило пилотный этап внедрения практик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда». Мероприятия реализованы при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда и министерства промышленности и торговли Самарской области.

Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны. Специалисты предприятия совместно с экспертами РЦК провели детальный анализ существующих технологий, выявили узкие места и предложили комплекс мер для повышения эффективности процесса. В результате средний цикл налива аммиака сократился на 15,5%, а время на операции с участием операторов уменьшилось на 22,8%. Также на 40% снизилось число операторов, задействованных в процессе налива аммиака, а высвобожденный персонал направлен на выполнение иных производственных задач в цехе.

Подобные улучшении были достигнуты благодаря внедрению средств малой механизации, повышению эффективности использования оборудования, стандартизации процесса и оптимизации распределения персонала.

«Мы уделяем особое внимание внедрению современных подходов к управлению производственными процессами. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» дало нам возможность системно проанализировать ключевые процессы и найти пути их оптимизации. Результаты пилотного проекта свидетельствуют о том, что даже небольшие изменения могут иметь значительное влияние на эффективность», — отмечает главный инженер АО «Тольяттиазот» Андрей Кургин.

Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направлен на повышение эффективности российских предприятий за счёт внедрения передовых методов управления, оптимизации производственных процессов и развития компетенций персонала. Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений. Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым поставлена задача усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность методик повышения производительности труда для местных компаний.

«Сокращение циклов, снижение затрат и повышение качества — это реальные показатели, которые демонстрируют пользу от участия в программе. Мы видим, что такие преобразования не только увеличивают конкурентоспособность компаний, но и создают дополнительные возможности для развития региона» — говорит глава регионального Минпромторга Денис Гурков.

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области