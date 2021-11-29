"Тольяттиазот" освободился от власти международной ОПС

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Наконец появилась надежда, что «Тольяттиазот», системообразующее предприятие Самарской области и одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, будет спасен после многих лет разорения и вывода денег в офшоры его бенефициарными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. На заводе не без препятствий с их стороны был избран новый состав органов управления, за который проголосовали 80% акционеров, что красноречиво свидетельствует о том, насколько назрели изменения.

Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО «Тольяттиазот», созванное 27 ноября по требованию миноритария предприятия АО «ОХК «Уралхим», приняло решение о прекращении полномочий управляющей компании АО «Корпорация Тольяттиазот», а также членов совета директоров. Был избран новый состав совета, в который вошли представители «Уралхима» – Дмитрий Татьянин (избран председателем СД, одновременно является зампредом СД и директором по правовым вопросам «Уралхима»), Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Артур Карамашев. Генеральным директором назначен Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший филиал «КЧХК» «Уралхима» в Кирово-Чепецке.

Махлаи много лет скрываются от правосудия за рубежом. В 2019 году суд заочно осудил их за многомиллиардные хищения при экспортных поставках продукции, но у них остались ставленники в России, одни из которых продолжали разворовывать завод, а другие до сих пор пытаются защищать беглых мошенников клеветой на правоохранительные органы, обвиняя их в беззаконии. Прежняя команда ТоАЗа до последнего пыталась сорвать собрание акционеров, назначенного по итогам решения арбитражного суда Самарской области.

Марина Аграновская, адвокат офшоров, через которые основной владелец ТоАЗа Сергей Махлай контролировал более 70% завода, уже пожаловалась, что ее якобы незаконно не допустили к участию в собрании. Аграновская действительно не была допущена к участию, но лишь потому, что у нее не было никаких законных оснований в нем участвовать. Аграновская будто бы не знает, что Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал Махлая банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих. А 11 августа суд арестовал все имущество Махлая, лишив его возможности совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего. Поэтому в ВОСА, в соответствии с законодательством РФ, в качестве представителя Махлая и принимал участие финансовый управляющий Махлая Олег Егерев, а не адвокат его офшоров Аграновская. Голосование управляющего имело решающее значение для принятия решений, вынесенных на повестку.

Махлай был признан судом банкротом, отказавшись выплачивать компенсацию потерпевшим от его афер после заочного приговора Комсомольского районного суда Тольятти, согласно которому скрывающиеся за рубежом Махлай, его отец Владимир Махлай и еще несколько их сообщников в России и за ее пределами были приговорены к длительным срокам заключения. Суд также удовлетворил гражданский иск о солидарном взыскании с основных владельцев ТоАЗа, а также с ООО «Томет» и 14 иностранных компаний 87,7 млрд рублей в пользу самого предприятия и «Уралхима». Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Именно заявление «Уралхима» в Следственный комитет девять лет назад помогло раскрыть на ТоАЗе хищения экспортных поставок продукции в неслыханных масштабах. Компания стала акционером ТоАЗа в 2008 году и с тех пор непрерывно сталкивалась со злостным и систематическим нарушением своих акционерных прав со стороны основных владельцев и руководства завода.

Махлай и его подельники не только не выплатили установленную судом компенсацию, но и продолжили свою преступную деятельность, изобретая новые и новые аферы. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Некоторые члены группировки Махлая уже арестованы по этим делам, получил обвинительный приговор один из ключевых членов – бывший глава на 100% принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов. Как было доказано на суде, в 2015 году Попов по личному распоряжению Махлая пытался дать взятку в $2 млн судьям Верховного суда РФ за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. В июне Попова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб.

26 ноября правоохранительными органами был задержан директор по безопасности и правопорядку ТоАЗа Андрей Бобков по подозрению в преступной деятельности. Этот топ-менеджер в последние годы с помощью карманного ЧОП «Алмаз» и ряда сотрудников завода организовал на территории ТоАЗа схему незаконного вывоза с территории неучтенной продукции, оборудования, комплектующих и других товарно-материальных ценностей. Действия Бобкова являлись не просто воровством в гигантских масштабах, но и грозили в прямом смысле подорвать и без того плачевную ситуацию с промбезопасностью на ТоАЗе. Разгул воровства в последнее время принял такие масштабы, что информация об этом из источников на предприятии попала в СМИ.

В результате «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала», действующий в Тольятти, обратился в правоохранительные и следственные органы Самарской области с просьбой разобраться в ситуации и пресечь беззаконие и воровство, организованные Бобковым на заводе. Вероятно, сейчас в отношении него ведутся следственные действия.

Приход новой команды профессионалов химической отрасли вместо захвативших завод в 90-е жуликов наконец-то откроет в истории многострадального предприятия новую эпоху роста и развития. Еще одним важным шагом, как символически, так и практически, стал переход ТоАЗа под охрану Росгвардии, как того требует закон в целях соблюдения режима антитеррористической безопасности на опасных производственных объектах. ЧОПу «Алмаз» пришлось покинуть территорию завода.

Позитивные события последних дней, которые происходят на ТоАЗе, свидетельствует о том, что завод освободился от криминала, ситуация на нем приходит в русло нормальной производственной деятельности, а его дальнейшая стратегия будет нацелена на повышение эффективности работы, повышение уровня промышленной безопасности и реализацию социальных программ. И еще важно то, что завод освободился от ига его иностранных собственников и стал по-настоящему российским предприятием.

Новой профессиональной команде управленцев предстоит много что сделать. В первую очередь, необходимо провести аудит технического состояния завода, разобраться с финансовой частью, перенаправить денежные потоки, до этого времени выводимые в иностранные офшоры, на развитие и модернизацию «Тольяттиазота». Необходимо будет пересмотреть все ранее заключенные договоры для исключения каналов вывода денежных средств и коррупционных схем бывшего руководства.

Следует отметить, что следственные и судебные органы провели за последние годы огромную работу. Благодаря их эффективной работе стало возможным выявление многочисленных преступлений, связанных с деятельностью владельцев и руководителей «Тольяттиазота», пресечение этих преступлений и наказание лиц, виновных в их организации и исполнении.