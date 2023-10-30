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Технопарк «Жигулевская долина» – лидер страны среди аналогичных площадок
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Технопарк «Жигулевская долина» – лидер страны среди аналогичных площадок

30 октября 2023 15:36
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В 2023 году эксперты оценили 113 технопарков.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» подтвердил наивысший уровень эффективности, став лидером страны среди аналогичных площадок. В пятницу, 27 октября в Минеральных Водах на Международной деловой конференции и выставке «InRussia» объявлены итоги IX Национального рейтинга технопарков России.

В 2023 году эксперты оценили 113 технопарков. 36 лучших из 21 региона вошли в IX Национальный рейтинг технопарков России.

Лидерами рейтинга стали технопарк «Morion Didgital» (3-е место), технопарк «Элма» (2-е место), технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» (1-е место).

«Национальный рейтинг технопарков России – это инструмент определения наиболее привлекательной инфраструктурной площадки для реализации проектов в целях освоения производства промышленной продукции», – подчеркнул Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Руководитель проекта, руководитель инфраструктурной группы АКИТ РФ Михаил Серегин добавил, что ключевыми принцами проведения рейтинга прежде всего являются «прозрачность методики, учет наиболее значимых факторов и объективности данных».

«Начиная с 2015 года, экспертный совет, в который входят представители органов государственной власти, институты развития, экспертного и делового сообщества, ежегодно определяет наиболее привлекательные инфраструктурные площадки страны», – добавил Михаил Серегин.

В последние годы площадка «Жигулевской долины» ежегодно входит в число лучших технопарков страны. Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнёром Агентства по технологическому развитию. Здесь работает представитель Фонда содействия инновациям. Тесное сотрудничество с Инновационным фондом Самарской области помогает резидентам находить заказчиков среди крупнейших предприятий.

«Мы благодарны федеральным коллегам за столь высокую оценку нашей работы. Уже более 300 инновационных и высокотехнологических проектов развиваются на площадке «Жигулевской долины». Большой командой технопарка и регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым мы создаем все необходимые условия для развития инноваций в Самарской области, оказываем резидентам комплексную поддержку для динамичного роста и вывода их продуктов на рынок. Эта системная работа – вклад в технологическую независимость нашей страны», – акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В основе рейтинга АКИТ РФ – комплексный анализ уровня инвестиционной привлекательности технопарков, а также благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов. Эксперты анализировали инвестиционную привлекательность региона России, деятельность резидентов и управляющей компании, созданную экосистему самого технопарка и др.

В статусе резидента «Жигулевской долины» стартапы получают доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, имеют возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из лучших региональных конгресс-центров, информационная поддержка.

«Рейтинг АКИТ РФ складывается из многих показателей деятельности инновационной инфраструктуры. С 2022 года целевым фокусом является инвестор. Различные инновационные, индустриальные площадки России оцениваются именно с точки зрения благоприятного режима для инвесторов.

Для участников рейтинга оценка – это источник знаний о тех сферах деятельности, где есть области улучшений, требующие внимания управляющей компании.

«Жигулевская Долина» – экосистема поддержки инноваций Самарского региона, ключевым элементом которой является технопарк высоких технологий. Сегодня технопарк принимает непосредственное участие не только в выращивании стартапов, но и в новых федеральных треках: отрасли беспилотных авиационных систем, инфраструктура для которой разворачиваются с нашим участием, а также международном межвузовском кампусе в Самаре, в котором мы участвуем в одном из ключевых направлений – технологическом предпринимательстве.

Все это – свидетельство успешного развития и роста инновационной компоненты нашего региона, и рейтинги играют в этом процессе свою созидательную роль», – отметил директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Напомним, на днях Самарская область вновь вошла в первую десятку субъектов страны по уровню научно-технологического развития. Соответствующую аналитику подготовило агентство «РИА Рейтинг».

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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