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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о порядке индексации пенсий в 2025 году. По ее словам, регулярные денежные выплаты россиян будут увеличены на 14,72 процента.

Индексации произойдут с 1 апреля грядущего календарного года. Тем получателям социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума, доплата к выплате в обязательном порядке позволит достигнуть этого минимума. «Прожиточный минимум пенсионера будет обеспечен всем без исключения», — пообещала депутат.

Если региональный прожиточный минимум будет выше федерального значения, то бюджет региона будет осуществлять доплату — как, например, в Москве. Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то доплата будет осуществлять из федерального бюджета

Доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета Фатима Ногайлиева разъяснила порядок индексации страховой и социальной пенсий в грядущем году.

Она отметила, что индексации для этих категорий пенсионеров будут самыми масштабными. Социальные пенсии и выплаты государственного пенсионного обеспечения проиндексируют на рекордные 14,5 процента. Право на социальную пенсию имеют россияне, не накопившие достаточный стаж, инвалиды, потерявшие кормильца и некоторые другие категории граждан.

Индексация страховых пенсий составит 7,3 процента — по уровню инфляции на 2024 год. Она произойдет с 1 января 2025-го, пишет Лента.

Кроме того, Социальный фонд возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам на общих основаниях с неработающими. К пенсии на декабрь 2024-го прибавят все пропущенные индексации с 2016 года при наличии у россиянина такого права. Но сумму индексации пенсионеры получат только после завершения трудовой деятельности, уточнила юрист.