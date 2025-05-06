Стоимость картошки в России доросла до исторического рекорда

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В России зафиксирован резкий рекордный рост оптовых и розничных цен на картофель, к 2025 году стоимость продукта увеличилась на 85%. Такие данные приводит Росстат. Согласно официальной статистике, закупочные цены на картофель достигли 46-51 рубля за килограмм.

«Оптовая стоимость с начала года выросла более чем на 85%, к прошлой весне — в 4,4 раза, а розничные цены год к году увеличились в 2,8 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: на конец апреля цена картофеля на полках достигла 85,4 руб. за килограмм, что почти в три раза выше аналогичного показателя прошлого года», — передает «Коммерсант», ссылаясь на Росстат.

Согласно официальной статистике, закупочные цены на картофель достигли 46-51 рубля за килограмм. Розничные цены также поставили рекорд: по данным ведомства, в годовом выражении стоимость картофеля для покупателей выросла в 2,8 раза и достигла 85,4 рубля за килограмм, пишет Ура.ру.