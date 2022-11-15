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США ввели санкции против российского разработчика микросхем «ПКК Миландр». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте правительства.

Сообщается, что компания работает в российском секторе производства электроники и занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

В черный список также попали три связанные с «ПКК Миландр» компании — находящаяся в Армении компания Milur Electronics LLC, швейцарская Milur SA, а также тайваньская Sharp Edge Engineering Inc, пишет Газета.