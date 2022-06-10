Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц

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Специалисты Самарастата изучили доходы жителей 63-го региона за январь-март 2022 года. Вот, какие данные о зарплатах горожан предоставили статистики.

— Среднемесячная номинальная зарплата тружеников Самарской области в январе-марте 2022 года составила 43,5 тысячи рублей. Это на 12% больше показателей аналогичного периода в 2021 году, — говорится в докладе.

Но есть и такие профессии, чьи представители получают вдвое меньше этой суммы. И это не медики или учителя — по крайней мере, по данным Самарастата. Самой низкооплачиваемой профессией в Самарской области стала административная деятельность. В марте 2022 года средняя зарплата по этой специальности составила 26 тысяч рублей.

На втором месте идут сотрудники гостиниц и предприятий общепита. Их средняя зарплата составила 28 тысяч 480 рублей. Замыкает тройку риэлтерская деятельность — 31 тысяча 200 рублей в месяц.

Самой прибыльной работой оказалась деятельность финансовая и страховая. Представители этих профессий в марте 2022 года в среднем заработали по 83 тысячи 600 рублей. На втором месте по уровню заработка идет сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство. Средняя зарплата в марте 2022 года — 81 тысяча 460 рублей. Деятельность в области информации и связи принесла сотрудникам примерно по 76 тысяч 670 рублей.

При этом всё из того же доклада Самарастата следует, что увеличились не только доходы жителей, но и расходы. Некоторым даже пришлось залезть в сбережения, пишет 63.ру.