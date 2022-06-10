Я нашел ошибку
Главные новости:
На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей
На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей
Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц
Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц
Почти в 2 раза выросло число участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Почти в 2 раза выросло число участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов
На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов
Сегодня отмечают Всемирный день мороженого
Сегодня отмечают Всемирный день мороженого
Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом
Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом
В Шенталинском районе работник фирмы незаконно продавал зерно со склада
В Шенталинском районе работник фирмы незаконно продавал зерно со склада
В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц

10 июня 2022 12:04
57
Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц

Специалисты Самарастата изучили доходы жителей 63-го региона за январь-март 2022 года. Вот, какие данные о зарплатах горожан предоставили статистики.

— Среднемесячная номинальная зарплата тружеников Самарской области в январе-марте 2022 года составила 43,5 тысячи рублей. Это на 12% больше показателей аналогичного периода в 2021 году, — говорится в докладе.

Но есть и такие профессии, чьи представители получают вдвое меньше этой суммы. И это не медики или учителя — по крайней мере, по данным Самарастата. Самой низкооплачиваемой профессией в Самарской области стала административная деятельность. В марте 2022 года средняя зарплата по этой специальности составила 26 тысяч рублей.

На втором месте идут сотрудники гостиниц и предприятий общепита. Их средняя зарплата составила 28 тысяч 480 рублей. Замыкает тройку риэлтерская деятельность — 31 тысяча 200 рублей в месяц.

Самой прибыльной работой оказалась деятельность финансовая и страховая. Представители этих профессий в марте 2022 года в среднем заработали по 83 тысячи 600 рублей. На втором месте по уровню заработка идет сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство. Средняя зарплата в марте 2022 года — 81 тысяча 460 рублей. Деятельность в области информации и связи принесла сотрудникам примерно по 76 тысяч 670 рублей.

При этом всё из того же доклада Самарастата следует, что увеличились не только доходы жителей, но и расходы. Некоторым даже пришлось залезть в сбережения, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
142
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
715
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
405
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
9 июня 2022  10:51
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
860
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
597
Весь список