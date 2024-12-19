Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Самаре к концу года составила 115 000 рублей

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, по итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 000 руб./кв. м. При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 г. сократились на 5,7 процентных пунктов. За предыдущий период (декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.) годовое увеличение стоимости составляло 11,8%. Сокращение темпов годового роста в 2024 г. обусловлено в том числе большей готовностью собственников снижать цену в объявлении о продаже, чтобы быстрее реализовать объект в текущих условиях по ипотеке.

В Самаре средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в декабре 2024 года составила 115 000 рублей. За месяц цена увеличилась на 1,3%. По сравнению с прошлым годом стоимость “квадрата” в городе выросла на 4,9%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в текущем декабре составила 5,7 млн рублей, за год она выросла на 3,6%. Средняя площадь лота на “вторичке” в Самаре – 50 кв.м.

Наиболее заметное увеличение медианной цены стоимости квадратных метров на вторичном рынке в течение года зафиксировано в Казани (+14,8% до 172 000 руб./кв.м) и Нижнем Новгороде (+10,9% до 135 000 руб./кв.м). В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,1 до 9,9%.

При этом в декабре текущего года относительно прошлого месяца в среднем по российским миллионникам стоимость квадратного метра вторичной недвижимости продолжила стагнировать и прибавила всего 0,2%. В сравнении с 2023 г. месячные темпы роста тоже сократились. В декабре прошлого года относительно ноября увеличение медианной цены “квадрата” в среднем по миллионникам составляло 1,4%.

В декабре 2024 г. незначительное снижение медианной стоимости «квадрата» относительно ноября отмечается в Краснодаре, (-0,3% до 120 000 руб./кв.м), Москве (-0,2% до 338 000 руб./кв.м), Перми (-0,2% до 100 000 руб./кв.м), Волгограде (-0,1% до 95 000 руб./кв.м) и Екатеринбурге (-0,1% до 116 000 руб./кв. м).

«Предложение на вторичном рынке сокращается в большинстве городов-миллионников, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — В декабре стоимость “вторички” в крупнейших городах России находится в стагнации. Мы отметили, что изменения в динамике к концу года стали минимальными за последние месяцы. Более того, стагнация на рынке готового жилья, которая продолжается с начала лета, повлияла и на годовую динамику цен в мегаполисах. Средний рост стоимости метра на 6,1% оказался ниже инфляционной динамики в этом году. Также к концу осени мы зафиксировали удлинение сроков экспозиции “вторички” и увеличение средних дисконтов от продавцов. В совокупности эти факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году. Так, на начало 2023 года ее уровень составлял 7,5%, и достиг 16% к декабрю прошлого года. Средний годовой уровень ключевой ставки в 2024 году оказался выше прошлогодних показателей, что повлияло на интерес россиян к покупке жилья на вторичном рынке. Также стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды».

Объем предложения в среднем по миллионникам с декабря 2023 года по декабрь 2024 года увеличился на 25%. Это связано с традиционно более долгими сроками экспозиции готового жилья.

Однако объем доступных предложений сократился в декабре на 4% относительно прошлого месяца. Снижение количества доступных объявлений зафиксировано в 15 из 16 городов-миллионников.

Наиболее значительное сокращение базы фиксируется в Омске, Волгограде, Красноярске, Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге — от 4,1% до 11,2%. Сокращение предложения в городах может быть связано с перетоком части собственников в сегмент долгосрочной аренды, а также с приближением праздников, из-за которых некоторые собственники снимают объявление и возвращаются к реализации уже после Нового года.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,2% за месяц до 338 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,2% до 206 000 руб./кв. м), Казань (+0,2% до 172 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (+1% до 135 000 руб./кв. м) и Краснодар (-0,2% до 120 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости реализуются в Волгограде, Челябинске, Воронеже.