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Пособие при рождении ребенка в России превысит 30 тыс. рублей в 2027 году

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Пособие при рождении ребенка в России превысит 30 тыс. рублей в 2027 году

Размер единовременного пособия при рождении ребенка с февраля 2027 года планируется увеличить до 30,4 тыс. рублей. Об этом 5 сентября сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура.

«Планируется увеличить [пособие] до 30,4 тыс.», — рассказала она «РИА Новости.

По словам Цацуры, в 2026 году размер такой выплаты составляет 28 450,45 рубля, а увеличение связано с ежегодной индексацией социальных пособий с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

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