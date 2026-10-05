Жителей Самарской области приглашают на онлайн-зачёт по финграмотности

С 6 по 27 октября 2026 года пройдет IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России.

Участие в зачете – это возможность проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший прохождение зачета, получит именной сертификат, в котором отражены личные результаты.

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Для младших школьников задания зачета разработаны в увлекательном интерактивном формате. Школьники 7–11 классов с 13 по 15 октября 2026 года могут принять участие в Олимпиадном зачете. В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тыс. школьников.

Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, семейного – до 1 часа.

Подробную информацию о зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru .

Организатор зачета – Банк России.