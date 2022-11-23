Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Самаре составил 36,8 тыс. рублей

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Планируемый прирост МРОТ — 6,3%, минимальный размер оплаты труда по стране в 2023 году составит 16 242 руб. Однако даже самые скромные средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов выше запланированной суммы в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 31700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек, в том числе и из Самары.

В Самаре средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе равняется 36800 руб., в апреле 2022 это значение в городе составляло 36900, в январе 2022 – 33700, а в ноябре 2020 – 32000.