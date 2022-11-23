Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Самаре составил 36,8 тыс. рублей

Планируемый прирост МРОТ — 6,3%, минимальный размер оплаты труда по стране в 2023 году составит 16 242 руб. Однако даже самые скромные средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов выше запланированной суммы в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 31700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек, в том числе и из Самары.
В Самаре средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе равняется 36800 руб., в апреле 2022 это значение в городе составляло 36900, в январе 2022 – 33700, а в ноябре 2020 – 32000.
По отношению к апрелю этого года пожелания среднестатистического жителя мегаполиса к размеру МРОТ в регионе выросли на 2%. Москвичи мечтают о сумме в 43500 руб. в месяц, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий. В топ-3 — Владивосток (40900 руб.) и Хабаровск (40700 руб.). Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39900 руб. На пятом месте — Красноярск (39500 руб.).
Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты — в Пензе (33700 руб.) и Оренбурге (33900 руб.). Причем за 7 месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев — снизились на 2%.
Наиболее значительный прирост запросов к уровню МРОТ продемонстрировали нижегородцы +2300 руб. к апрелю 2022 года (или 7%) и жители Барнаула +1900 руб. (или 5%).
Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 2 октября — 21 ноября 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
Размер выборки: 31700 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников