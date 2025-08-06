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По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, в первой половине 2025 года объем трат россиян на услуги в сфере бьюти (салоны красоты, косметологию и т.д.) вырос год к году на 17% в денежном выражении. Количество транзакций при этом выросло на 3%, средний чек ― на 14%, до 2233 рублей.

Спрос на услуги салонов красоты и косметологию активно растет после спада в 2022 году. Так, по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество транзакций снизилось на 9%, объем трат ― на 11%, а средний чек ― на 2%. В 2023 году тренд сменился на положительный, и в 2023 и 2024 годах количество транзакций росло в среднем на 4% в год, объемы трат ― на 11%, в средний чек ― на 7%.

Интерес к услугам в сфере бьюти в холодное время года (осень и зиму) ниже, чем весной и летом. Однако пик количества оплат в последние четыре года наблюдается в декабре, что связано с подготовкой к новогодним праздникам. В среднем количество транзакций в декабре на 10% больше, чем в среднем за месяц в течение года. По прогнозам сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта Т-Банка ETNA, в 2025 году пик спроса снова придется на декабрь, количество транзакций в этот месяц вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Средний чек на бьюти услуги у женщин выше, чем у мужчин. В первом полугодии 2025 года средний чек у женщин был на 63% больше, чем у мужчин ― 2715 рублей против 1668 рублей. По данным за первое полугодие 2025 года самый высокий средний чек на бьюти услуги ― у женщин в возрасте 45-49 лет (2848 рублей), самый низкий ― у мужчин моложе 20 лет (983 рубля).

Из регионов самый высокий средний чек у женщин ― в Москве (3520 рублей), на втором месте ― Магаданская область (3437 рублей), на третьем ― Сахалинская область (3084 рублей). Самый низкий средний чек ― у женщин в Курганской области (1789 рубля). У мужчин топ-3 регионов по среднему чеку выглядит так: Москва (2425 рубля), Республика Калмыкия (2125 рублей), Санкт-Петербург (1989 рублей). Самый низкий средний чек ― у мужчин в Республике Бурятия (1044 рубля).