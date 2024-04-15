спрос на покупку земли в Самарской области за год сократился на 2%

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За I квартал 2024 года цены на все форматы земли в Самарской области, доступные для покупки на платформе, выросли на 11%.

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги I квартала 2024 года на рынке продажи и аренды земельных участков в России.

За последний год спрос на покупку подобных объектов в среднем по стране вырос на 10%. Участки сельхозназначения посетители платформы искали на 17% чаще, чем в I квартале прошлого года, промышленного назначения — на 15%, землю под ИЖС — на 7%. Предложение за год в целом уменьшилось на 4%, при этом количество доступных для приобретения участков промышленного назначение увеличилось на те же 4%.

Цены по сравнению с I кварталом 2023 года выросли по всем категориям продажи участков, представленным в исследовании «Авито Недвижимости» (кроме сегмента ЛПХ). Стоимость земли под строительство жилых домов увеличилась на 35%, промышленного назначения — на 40%, сельхозназначения — на 22%.

Спрос на покупку земли по итогам I квартала 2024 года вырос в 20 из 34 регионов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». В Крыму приобретением участков стали интересоваться на 57% чаще, чем в I квартале 2023 года, в Тюменской области — на 50%, в Ростовской области — на 31%. Информация о других регионах представлена в таблице 2. Предложение сократилось в большинстве локаций исследования, что также продиктовано высоким спросом. Исключения — Тюменская (+34%), Тверская (+21%), Ростовская (+8%) и ряд других областей.

Стоимость приобретения земли за год выросла во всех регионах исследования. Меньше всего подорожали участки в Смоленской (+7%), Ярославский и Калужской областях (+9% в каждой).

В сегменте аренды земельных участков в I квартале 2024 года спрос вырос на 23%, предложение — сократилось на 2%, а цена за год не изменилась.