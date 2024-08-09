Спрос на долгосрочную аренду жилья в Самаре вырос на 13% за месяц

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Сильнее всего интерес к долгосрочной аренде среди городов исследования вырос в Барнауле, Ставрополе и Кирове. Самые доступные ставки аренды по итогам июля 2024 года зафиксированы в Кирове, Брянске, Ярославле и Ульяновске.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги июля 2024 года на рынке долгосрочной аренды жилья, сравнив их с показателями предыдущего месяца. В среднем по России за месяц спрос в сегменте вырос на 11%. Посетители платформы стали чаще интересоваться арендой объектов с четырьмя комнатами и более (+18% за месяц), трехкомнатных (+13%), однокомнатных (+11%) и двухкомнатных квартир, а также студий (+10% в обоих сегментах).

Спрос на долгосрочную аренду квартир по сравнению с июнем 2024 года вырос в 32 из 34 городов исследования «Авито Недвижимости». Наиболее заметная динамика — в Барнауле (+40%), Ставрополе (+39%), Кирове (+29%), Томске (+25%), Саратове (+24%) и Самаре (+13%).

Предложение в сегменте долгосрочной аренды на платформе в среднем по России снизилось на 3% за месяц — на фоне растущего спроса квартиры сдаются быстрее, из-за чего общее количество доступных для найма объектов сокращается. При этом в годовом выражении объем предложения вырос на 1,4%. Главным образом это связано с тем, что в условиях высоких рыночных ставок по ипотеке продавать вторичное жилье стало сложнее, поэтому часть собственников временно переходит на рынок долгосрочной аренды. За счет этого мы наблюдаем дополнительный рост предложения на платформе на уровне 2-3% каждый месяц.

Стоимость долгосрочной аренды квартиры по сравнению с июнем 2024 года не изменилась — в среднем по стране она составляет 30 тысяч рублей в месяц. Из всех городов исследования снижение цены зафиксировано в Омске и Севастополе (-4% в каждом). В июле дешевле всего было снять квартиру в Кирове (в среднем 17 тысяч рублей в месяц), Брянске (18 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 20 тысяч рублей). Самые высокие средние цены — в Москве (80 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (40 тысяч рублей). Средняя стоимость аренды квартиры в Самаре составляет 27 000 рублей.