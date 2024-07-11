Соискателям с инвалидностью стали чаще предлагать работу в Самарской области

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Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью.

Так, по сравнению с летом прошлого года число новых рабочих мест доступных соискателям с инвалидностью в Самарской области выросло сразу на 72% (по сравнению со II кварталом 2023) и достигло более чем 3 тыс. вакансий по итогам за второй квартал 2024 года.

В целом по стране по итогам за первые шесть месяцев 2024 года компании продолжают активно наращивать число вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями (ОВЗ). И спрос, и медиана предлагаемой зарплаты выросли почти на треть: 179 тыс. вакансий за 6 месяцев текущего года против 136,8 тыс. в тот же период 2023 года в целом по стране. Зарплата по России в целом в вакансиях для людей с ОВЗ выросла с 52 400 руб. в 2023 до 67 600 руб. в 2024. В Самарской области доход в вакансиях, доступных инвалидам, тоже вырос за год: с 46 300 до 65 300 руб. (+19 тыс. руб.)

«Такой тренд вызван развитием программ инклюзии, укоренением удаленного формата работы, так и общим дефицитом кадров. Сегодня в компаниях из всех отраслей экономики и бизнеса можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, разница лишь в количестве таких вакансий – от сотни до десятков тысяч. Абсолютным лидером по найму людей с ограниченными возможностями в течение последних двух лет являются ИТ-компании – они размещают почти каждую третью такую вакансию. Стремительно вырос спрос на работников-инвалидов и у финансового сектора (второе место в 2024 году с приростом вакансий почти в 2 раза). Также в лидерах – сфера образования, розничная торговля и складская логистика», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru

Чаще всего людям с ограниченными возможностями предлагают работу операторами колл-центров (каждая четвертая идет с маркировкой «доступно для инвалидов»), упаковщиками/комплектовщиками заказов на складе, страховыми агентами, программистами, преподавателями, редакторами, корректорами, тестировщиками. На hh.ru, в течение последних двух лет каждая вторая вакансия для людей с ОВЗ подразумевает удаленную работу, по 20% приходится на гибкую и полную занятость. Есть вакансии и со сменным графиком (почти каждая десятая).