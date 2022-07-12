Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля

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Плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет страны, подчеркнул глава Минфина Силуанов.



В России нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, действующую в условиях бюджетного правила. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».



«В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила», — сказал он.



Он отметил, что плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет.



Глава Минфина России подчеркнул, что власти видят беспокойство экспортеров, в том числе металлургов, угольщиков, сельскохозяйственных предприятий — другими словами, те компании, которые зависят от экспортной выручки, которая в рублях сокращается, пишет РБК.



