Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

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Российским гражданам не стоит активно использовать доллары. Лучше хранить денежные средства в рублях и приобретать облигации федерального займа. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Правильно, и не нужны», — заявил политик ТАСС, комментируя вопрос о необходимости доллара для россиян. Он посоветовал покупать облигации федерального займа, назвав их выгодным и надежным доходным вложением.

Ранее финансист Лазарь Бадалов сообщил, что причиной отказа российских банков принимать у граждан доллары стали санкции. По его словам, из-за наложенных ограничений, обмен изношенных и старых банкнот за рубежом стал затруднителен, дорогостоящим и времязатратным из-за необходимости использования косвенных методов, передает RT.