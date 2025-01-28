Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России
Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
Шоколад резко подорожает в 2025 году
Шоколад резко подорожает в 2025 году
В Самарском регионе полицейские и общественники напомнили студентам, как противостоять кибермошенникам
В Самарском регионе полицейские и общественники напомнили студентам, как противостоять кибермошенникам
Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% самарцев
Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% самарцев
Инспекторы ДПС помогли замерзшему ребенку в Чапаевске добраться домой
Инспекторы ДПС помогли замерзшему ребенку в Чапаевске добраться домой
Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших
Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших
маркетплейсы обсуждают передачу нераспроданных товаров благотворителям
Маркетплейсы обсуждают передачу нераспроданных товаров благотворителям
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.13
-1.13
EUR 102.75
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Шоколад резко подорожает в 2025 году

28 января 2025 10:00
90
Шоколад резко подорожает в 2025 году

На 25% подорожает шоколад в России в январе 2025 года. По информации телеграм-канала Mash, предстоящий резкий скачок связан с рекордным ростом цен на какао-бобы в мире. При этом предполагается, что молочный шоколад, возможно, резкого удорожания избежит.

Отмечается, что с начала года сырье для этого вида сладостей существенно подорожало: какао-порошок – на 12%, кокосовое масло – на 18%, сахарозаменитель – на 16%. Заявляется, что это связано с неурожаем какао-бобов в Западной Африке, в результате чего фьючерсы на них выросли до исторического максимума.

На фоне этого производители заявили, что они будут вынуждены или повысить цены на конечную продукцию, или переходить на альтернативные заменители. Предполагается, что это может привести к увеличению производства молочного шоколада, поскольку дорогое какао-масло в нем можно разбавить жирами, пальмовым маслом и другими заменителями, пишет МК. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
426
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
331
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
390
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
454
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
646
Весь список