Шоколад резко подорожает в 2025 году

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На 25% подорожает шоколад в России в январе 2025 года. По информации телеграм-канала Mash, предстоящий резкий скачок связан с рекордным ростом цен на какао-бобы в мире. При этом предполагается, что молочный шоколад, возможно, резкого удорожания избежит.

Отмечается, что с начала года сырье для этого вида сладостей существенно подорожало: какао-порошок – на 12%, кокосовое масло – на 18%, сахарозаменитель – на 16%. Заявляется, что это связано с неурожаем какао-бобов в Западной Африке, в результате чего фьючерсы на них выросли до исторического максимума.

На фоне этого производители заявили, что они будут вынуждены или повысить цены на конечную продукцию, или переходить на альтернативные заменители. Предполагается, что это может привести к увеличению производства молочного шоколада, поскольку дорогое какао-масло в нем можно разбавить жирами, пальмовым маслом и другими заменителями, пишет МК.