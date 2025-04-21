Шиномонтаж в России за год подорожал на 12%

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В марте 2025 года средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга шиномонтажа, составил 7219 рублей, что на 12% больше год к году. Об этом сообщили аналитики международной сети автосервисов Fit Service, их исследование есть в распоряжении «Известий».

Cезон шиномонтажа в этом году начался раньше обычного, отметили эксперты. В марте зафиксированы всплески спроса на эту услугу в Южном, Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Северо-Западном федеральных округах. На апрель пришелся активный сезон смены резины в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

Число услуг шиномонтажа в марте было на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом апрель показал снижение спроса на 15% год к году. Число сопутствующих шиномонтажу сезонных услуг в мартовских чеках автовладельцев выросло на 82% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики.