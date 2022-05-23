Сергей Кириенко: «Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно»

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Сегодня с рабочим визитом в Самару прибыл первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он поздравил участников церемонии закрытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который масштабно и успешно прошел в регионе.

Перед церемонией закрытия фестиваля Сергей Кириенко обсудил вместе с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Дмитрием Азаровым ключевые вопросы развития Самарской области и ход реализации приоритетных проектов, реализуемых сегодня в регионе и имеющих важное значение для всей страны.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ высоко оценил работу управленческой команды Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. «Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно», - сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко особо отметил, что сегодня Самарская область продолжает успешно двигаться вперед несмотря на все экономические сложности, беспрецедентные санкции и вызовы, с которыми столкнулась вся страна. Он отдельно отметил успехи региона в сохранении и создании новых рабочих мест. Как подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, эта работа ведется в Самарской области планомерно и продолжительное время.

«Считаю, важнейшая вещь, которую реализовывала Самарcкая область, причем не только сейчас, а на протяжении длительного времени, - это постоянная работа и вложение в создание рабочих мест, - сказал Сергей Кириенко. - Сегодня, несмотря на уход целого ряда партнеров, которые были значимы для такого промышленно развитого региона как Самарская область, мы точно понимаем - у руководства региона есть понятный и последовательный план, согласованный с Правительством Российской Федерации, как будут замещаться возможности уходящих иностранных партнеров. Но самое главное, что запас с точки зрения рабочих мест, с точки зрения мощности промышленного потенциала, позволяет со всеми этими вызовами справиться. Я бы даже сказал, не просто справиться, но и еще создать новые возможности».

В качестве успешного примера того, как власти Самарской области поддерживают крупнейшие предприятия и их трудовые коллективы, содействуют им реализации новых планов развития, Сергей Кириенко назвал ситуацию с «АВТОВАЗом».

«Уход иностранных комплектующих для такого гиганта как «АВТОВАЗ» это с одной стороны - вызов для коллектива, с другой стороны – уникальные возможности для целой отрасли производства автокомпонентов, которой очень богата самарская земля. Любой кризис – это пространство возможностей. Вопрос в том, чтобы суметь ими воспользоваться. Я вижу, что делает сегодня руководство Самарской области, и у меня есть уверенность, что у вас в регионе это хорошо понимают», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Фото: правительство СО