Сельскохозяйственные ярмарки у музея Алабина и в поселке Мехзавод в Самаре завершили работу

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Расширение ярмарочной торговли – одно из наиболее перспективных и важных направлений работы администрации Самары. На таких торговых точках горожанам доступен самый широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию.

В настоящее время на территории города действует порядка 25 площадок с общим количеством более 1 000 торговых мест.

Ярмарки, расположенные у музея Алабина и в поселке Мехзавод у дома культуры «Октябрь», завершили свою деятельность в связи с установлением холодной погоды.

Начиная с 1 декабря предприниматели будут торговать на новом месте - пересечение улиц Киевской и Тухачевского. Здесь располагается круглогодичная муниципальная ярмарка. Площадка работает с 8.00 до 20.00 с четверга по воскресенье.