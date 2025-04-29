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Самыми высокооплачиваемыми специалистами за апрель 2025 года в ивент-индустрии стали фотографы

29 апреля 2025 11:08
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Самыми высокооплачиваемыми специалистами за апрель 2025 года в ивент-индустрии стали фотографы.

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику средних зарплатных предложений в сфере организации мероприятий за апрель 2024/2025 года. В преддверии летнего сезона, насыщенного фестивалями, свадьбами и корпоративными мероприятиями, спрос на специалистов в этой отрасли растет, что сказывается на уровне предлагаемых зарплат для новых сотрудников. Самыми высокооплачиваемыми специалистами за апрель 2025 года в ивент-индустрии стали фотографы.

Согласно исследованию, именно специалисты по фотосъемке продемонстрировали максимальный рост заработных предложений — их средние предлагаемые зарплаты увеличились на 59% в годовом исчислении, достигнув 77 025 рублей ежемесячно.

На втором месте по приросту средних предлагаемых зарплат — профессия менеджера по организации мероприятий. Кандидатам на эту вакансию стали предлагать на 18% больше, чем годом ранее. В апреле 2025 года средние зарплатные предложения для новых сотрудников достигли 65 526 руб/мес.

В топ-5 вошли также SMM-специалисты (+14%), отвечающие за продвижение мероприятий в социальных сетях, и флористы (+11%), создающие декорации и цветочные композиции для оформления пространства. Средние предлагаемые для этих сотрудников составили 54 963 руб/мес и 53 099 руб/мес соответственно.

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