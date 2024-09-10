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Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Самарской области оказались работники автосервисов

10 сентября 2024 09:42
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Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Самарской области оказались работники автосервисов

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой осенью выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. По данным hh.ru обновили или разместили новые резюме более 5,3 млн россиян.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в ПФО ищут работу сейчас жители Чувашии – здесь более 30 тыс. местных жителей разместили или свои обновили, увеличив свою активность на местном рынке труда сразу на 30%. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Удмуртии, они увеличили свою активность на 29%, на третьем – соискатели из Мордовии и Пермского края (+28% новых резюме). Соискатели Самарской области тоже активно начали новый деловой сезон в сентябре, увеличив свое желание найти работу на 20% и разместив более 123 тыс. резюме.

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Самарской области оказались работники автосервисов (число новых резюме выросло на 75%). Стали на 39% чаще выходить на рынок и рабочие, водители увеличили активность в поисках работы на 35%.

Также стали чаще искать работу и подработку сразу после отпуска специалисты в общепите и охранники. Кроме того, более 15 тыс. строителей успели указать в резюме, что ищут работу, нарастив активность на рынке на 24%. Штурмуют работодателей в поисках нового места и работники стратегии и инвестиций, топ-менеджеры, агрономы и зоотехники.

При этом активность соискателей за месяц стала меньше в розничной торговле, у административного персонала.

 

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