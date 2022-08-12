Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»

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Региональные производители товаров ручной работы, сувенирной продукции смогут принять участие в ярмарке, которая состоится в рамках фестиваля набережных «ВолгаФест-2022». Областное минэкономразвития приглашает плательщиков налога на профессиональный доход подавать заявки и получить возможность представить свои изделия широкой аудитории.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и формирования комфортного делового климата в регионе.

Как отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан является важным фактором стабильности для региональной экономики.

Фестиваль будет проходить в Самаре, на 1 очереди набережной, с 23 по 28 августа. Тема этого года — «Детство». Вся площадка события по традиции превратится в фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. Участников ждут 6 дней насыщенной и разнообразной программы - творческие мастер-классы, представления и лекции, арт-объекты, ярмарки еды и, конечно, товары и сувениры от локальных производителей. Заявки на участие в ярмарке принимаются до 20 августа по ссылке.

«Мы не только постоянно обновляем меры поддержки самозанятых, но и актуализируем их с учетом потребностей начинающих предпринимателей, их отзывов и пожеланий, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня в регионе сформирован тот перечень инструментов, который по-настоящему востребован плательщиками налога на профессиональный доход, и ярмарки продукции занимают в нем одно из центральных мест. В июле, на федеральном форуме «Мой бизнес» практики поддержки самозанятых Самарской области были отмечены Минэкономразвития России, как одни из лучших в стране», - добавил министр.

Для того, чтобы принять участие в предстоящем событии, необходимо быть действующим самозанятым, зарегистрированным в Самарской области; производить сувенирную продукцию, товары для красоты и здоровья, а также продукты питания длительного срока годности, не требующих особых условий хранения. Каждый участник должен иметь запас продукции для продажи в течение всего дня, а также предоставить ссылку на сайт/аккаунт в социальных сетях, где можно познакомиться с товарами его производства. Все заявки пройдут предварительный отбор у организаторов фестиваля в соответствии с указанными критериями.