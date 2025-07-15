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Самарцы недовольны подорожанием шоколада

15 июля 2025 15:48
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Самарцы недовольны подорожанием шоколада

Жители Самары столкнулись с настоящим ценовым шоком – за последний месяц стоимость шоколадных изделий в местных магазинах значительно взлетела.

Теперь за привычную плитку шоколада или упаковку конфет приходится платить почти вдвое больше, чем в начале года. Ситуация вызвала волну возмущения среди покупателей, которые не понимают, почему сладости, еще недавно бывшие доступными, превратились в "продукт роскоши".

Причиной стала катастрофическая ситуация на мировом рынке какао. Основные производители какао-бобов – Кот-д’Ивуар и Гана – столкнулись с неурожаем из-за засухи и болезней деревьев. И несмотря на то, что эта проблема возникла ещё в 2024 году, цены на шоколад продолжают стремительно расти.

Хоть большинство шоколадных фабрик в России работают на местном сырье, часть ингредиентов (например, некоторые виды какао-масла) всё равно закупается за рубежом. Ослабление рубля и санкционные ограничения также повлияли на конечную стоимость продукции.

Многие самарцы выражают недовольство резким подорожанием шоколада. Некоторые отмечают, что любимые сладости стали для них практически недоступными, пишет ГТРК-Самара. 

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