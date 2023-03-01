Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае

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Количество вакансий, размещенных на сервисе Зарплата.ру в феврале в Самарской области, выросло относительно января на 5%. Общий рост медианной зарплаты* по всем вакансиям составил 18%.

Наибольший рост числа вакансий относительно предыдущего месяца произошел среди операторов станков с ЧПУ и инженеров-сметчиков — и те, и другие выросли в пять раз. Кроме того, существенно обострилась потребность в менеджерах по внешнеэкономической деятельности и логистике (+71%), что подкрепляет тенденцию по усиленному установлению экономических связей с китайскими и индийскими поставщиками. Также можно отметить увеличение числа вакансий агентов по недвижимости (+36%), инженеров по охране труда (+30%), кладовщиков (+67%), официантов (+32%).

Продолжается тренд высокого спроса на рабочих и помимо операторов станков: на 96% больше, чем в январе, требуется монтажников, также наблюдается прирост среди вакансий разнорабочих (+30%), токарей (+51%) и механиков (+50%). Однако некоторые рабочие специальности, напротив, «просели» по числу вакансий по сравнению с январем: автослесарь (-71%), машинист (-53%), сварщик (-50%), электромонтажник (-55%).

Потребность в работниках социальной сферы выросла: учителя (+8%), врачи (+30%), медсестры/медбратья (+23%).

Традиционно одними из лидеров по приросту вакансий стали операторы колл-центров — спрос на них увеличился на 73%, и эта картина повторяется стабильно из месяца в месяц. Как обычно растет спрос и на курьеров (+23%), их медианная зарплата остается стабильно высокой — 100 000 рублей.

Реже стали требоваться воспитатели (-9%), грузчики (-33%), дворники (-39%), прорабы (-69%), а также кассиры-операционисты (-36%) и администраторы магазина/торгового зала (-88%), что может быть связано с окончанием сезона покупок подарков и распродаж.

Также, по результатам февраля в сравнении с январем, отмечается снижение медианных зарплат у ветеринаров — на 31% (до 38 000 рублей), у инженеров-конструкторов — на 15% (до 50 000 рублей), у машинистов — на 30% (до 57 000 рублей).

*Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.