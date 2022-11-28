Самарский завод «Стройфарфор» планирует расширение производственных мощностей

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Самарский завод керамических изделий и сантехники «Стройфарфор» планирует расширение производственных мощностей. По итогам 2021 года доля самарского предприятия на рынке отечественных производителей сантехники составила 12%, среди производителей керамического гранита – 5%. Для развития компания активно использует меры господдержки. Так, для реализации крупных инвестпроектов в сфере импортозамещения, расширения и обновления производства привлекались льготные займы Фонда развития промышленности на общую сумму более 450 млн рублей.



Одна из ключевых задач в работе Правительства региона, обозначенная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в создании необходимых условий для стабильной работы местных предприятий: от малого бизнеса до системообразующих производств. Некоторые из них еще несколько лет назад сделали ставку на импортозамещение и в сегодняшних условиях санкционного давления, разрыва кооперационных цепочек, не испытывают сложностей с поставкой сырья и комплектующих.



«Самарская область активно помогает бизнесу развиваться. Наша команда проводит как точечную работу с конкретными предприятиями, так и работу по улучшению инвестиционного климата в целом, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов во время рабочего визита на предприятие. - В этот раз мы посетили один из лидирующих заводов страны по производству керамогранита и сантехнических изделий. Самарская компания «Стройфарфор» уже длительное время занимает достаточно серьезную нишу на российском рынке и успешно поставляет свою продукцию на экспорт».



Завод «Стройфарфор» работает в Самарской области более 80 лет. Сегодня здесь трудятся более 2000 человек. Компания осуществляет поставку продукции в 81 субъект РФ и 15 стран мира.



«Мы активно используем существующие меры господдержки, работаем в тесном сотрудничестве с Самарской областью, - рассказал генеральный директор завода «Стройфарфор» Павел Мисюля. – Мы сталкивались с серьезными вызовами по сырью, которое ранее импортировалось. Нам удалось заменить его в 2014 году на российские материалы, которые мы закупаем на Урале, в Оренбурге. Мы не потеряли по качеству, производим по 7 тысяч сантехнических изделий в сутки, а в год производим более 2 млн единиц продукции».



«Конечно, сегодняшние вызовы оказывают влияние на предприятие: это и смена ряда экспортных направлений, и омологация поставки комплектующих изделий, сырья. Компания достойно с этим справляется: на предприятии работает многотысячный коллектив, здесь выпускают продукт, востребованный на рынке. Безусловно, за этим стоит большой труд команды, которая постоянно развивается, инвестирует, вкладывает, пользуется региональными и федеральными инструментами поддержки. Со своей стороны, мы продолжим делать все, чтобы предприятие стабильно и успешно работало», - резюмировал Дмитрий Богданов.

Фото: пресс-служба правительства СО