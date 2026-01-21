Самарский металлургический завод ввёл в эксплуатацию новое отечественное оборудование

Я нашел ошибку
Главные новости:
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский металлургический завод ввёл в эксплуатацию новое отечественное оборудование

194
Самарский металлургический завод ввёл в эксплуатацию новое отечественное оборудование

Самарский металлургический завод (АО «СМЗ») в рамках реализации программы импортозамещения ввёл в эксплуатацию новое отечественное оборудование в прессовом производстве. Установка современной вертикально-закалочной печи (ВЗП) стала одним из этапов масштабной программы модернизации на предприятии. Печь предназначена для нагрева крупногабаритных алюминиевых заготовок под закалку в водной среде, что позволит повысить прочность изделий и расширить номенклатуру продукции.

«Проект реконструкции реализовали в сжатые сроки — чуть больше чем за год. Мы целенаправленно искали российского подрядчика. Важно, что управление печью ведется на отечественном контроллере. Это в первую очередь вопрос импортозамещения и технологической безопасности. Инвестиции в новую вертикально-закалочную печь — часть масштабной программы модернизации и повышения эффективности. В ближайшие месяцы мы запустим две новых садочных печи для прокатного производства, чтобы расширить выпуск алюминиевой ленты. А впереди у нас масштабное проектирование нового цеха проката на территории предприятия», - сказал генеральный директор АО «СМЗ» Сергей Бурцев.

Инвестиции в оборудование составили более 200 млн рублей. Преимущества новой вертикально-закалочной печи – более быстрый, качественный и равномерный нагрев, что необходимо для закалки алюминиевых изделий. За один раз в печи можно обработать до 10 тонн металла. Благодаря улучшенным характеристикам появилась возможность увеличить объём производимой продукции, в том числе алюминиевых прутков, труб, профилей, панелей. Также установка ВЗП обеспечивает расширение номенклатуры закаливаемой продукции благодаря увеличению максимальной длины продукции до 14 м.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
21 января 2026, 17:49
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей. Закон
19
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
21 января 2026, 17:16
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
Технические решения по реконструкции дороги будут разработаны при участии министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  Благоустройство
82
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
21 января 2026, 16:59
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза. Происшествия
103
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
215
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
257
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
232
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
468
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
418
Весь список